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Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

27.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kadın Voleybol takımında forma terleten Rus sporcu Arina Fedorovtseva, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Arina Fedorovtseva'nın pozlarına Türk taraftarlardan övgü dolu yorumlar geldi.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtseva'nın kızı olan Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na katılarak taraftarı heyecanlandırmıştı. Duru güzelliğiyle ilgi odağı olan genç yıldız, Instagram paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı.

18 yaşındaki Arina Fedorovtseva, babasının şampiyon bir kürekçi olması nedeniyle sporla iç içe bir dünyaya doğdu.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Moskovalı voleybolcu, kariyerine Dinamo Kazan'ın alt yapı takımında başladı. Sonrasında A takıma geçiş yaptı. 2021 yılından itibaren Rusya'nın Milli Voleybol Takımı'nda sahaya çıkan Arina Fedorovtseva, şimdilerde Fenerbahçe'de forma giyiyor.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'!

1.90 boyundaki ünlü voleybolcu, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Instagram'da epey aktif olan Arina Fedorovtseva'nın 200 bin takipçisi mevcut.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Rus sporcu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Arina Fedorovtseva'nın paylaşımlarına ''Seni çok seviyoruz'', ''Buralar sayende yangın yeri'', ''Peri kızı gibisin'' ve ''Maşallah güzelliğine'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'

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