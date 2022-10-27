Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva güzelliğiyle Instagram'ı salladı! 'Peri kızı gibi'!

Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtseva'nın kızı olan Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na katılarak taraftarı heyecanlandırmıştı. Duru güzelliğiyle ilgi odağı olan genç yıldız, Instagram paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı.

18 yaşındaki Arina Fedorovtseva, babasının şampiyon bir kürekçi olması nedeniyle sporla iç içe bir dünyaya doğdu.

Moskovalı voleybolcu, kariyerine Dinamo Kazan'ın alt yapı takımında başladı. Sonrasında A takıma geçiş yaptı. 2021 yılından itibaren Rusya'nın Milli Voleybol Takımı'nda sahaya çıkan Arina Fedorovtseva, şimdilerde Fenerbahçe'de forma giyiyor.

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1.90 boyundaki ünlü voleybolcu, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Instagram'da epey aktif olan Arina Fedorovtseva'nın 200 bin takipçisi mevcut.

Rus sporcu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Arina Fedorovtseva'nın paylaşımlarına ''Seni çok seviyoruz'', ''Buralar sayende yangın yeri'', ''Peri kızı gibisin'' ve ''Maşallah güzelliğine'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



