Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'den itiraf! 'Rizespor maçı öncesinde tedirgindim çünkü...'

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretinin bu sene sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

"HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe mücadele ettiği her kulvarda en iyisini ister, hep şampiyonluk ister. Bizim de Süper Lig'de tek hedefimiz şampiyonluk. Biz de taraftar gibi şampiyonluğa hasretiz. Zaten biz de Fenerbahçe taraftarıyız. İnşallah bunun bu sene geleceğini düşünüyorum. Karakterli, tecrübeli ve çok kaliteli futbolcular var. Camiayı da çok sahiplendiler. İnşallah sonu mutlu biter. Hepimizin isteği bu. Konferans Ligi’nde önce gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Sonrası adım, adım. Nereye kadar giderse. Her kulvarda şampiyonluğa oynamayı istiyoruz." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı bütün maçları kazanmasından dolayı ekip olarak mutlu olduklarını vurguladı.

"1-0'LIK SKOR BİZE YETMEZ"

İyi bir hava yakaladıklarını ve bunu devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kahveci, şöyle devam etti:

"Biz, önümüzde hangi maç varsa onu kazanmaya odaklanıyoruz. İnşallah böyle kazanarak devam ederiz. Hocamızı önceden tanıyoruz. Bir önceki gelişinde de güzel bir serüven, güzel bir gidişat yakalamıştık. Bunu da devam ettiriyoruz. Sakatlıklarım geçtikten sonra hep kendime iyi bakmaya özen gösterdim, çalışmaya devam ettim. Kötü zamanlarımda bile çalışmaya, Fenerbahçe için her şeyi yapmaya devam ettim. Bu dönemin geleceğini biliyordum dersem yalan olur ama bu zamanların gelmesi için çok çalıştım, çok mesai harcadım. Bu sene sadece ben değil, takım olarak çok istiyoruz. Her maç öncesi konuşuyoruz. Alanyaspor maçında ilk yarıyı 1-0 tamamladık, sonrasında 1-0 bitti maç. Bazı maçları böyle 1-0’lık skorlarla da kazanabiliriz ama içeride hep konuşulan şey, '1-0 yetmez, 2-0, 3-0, 4-0 yapalım' oluyor."

"MAÇTAN ÖNCE TEDİRGİNDİM"

5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçı öncesinde kasığında yırtık olduğunu ancak oynamak istediğini teknik ekibe ilettiğini bildiren İrfan Can Kahveci, "Maçtan önce biraz tedirgindim çünkü biraz da sakatlığı düşünüyordum. Ama hocamızla, doktorumuzla toplantı yaptıktan sonra denemek istediğimi söyledim. Hocanın, takımın bana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Isınmada deneyecektim. Isınmaya çıktıktan sonra kendimi daha iyi hissettim ve devam ettim. Maç başladıktan sonra sakatlık zaten aklımdan çıktı. Sonuçta da güzel bir performans sergiledim ve mutluyum." açıklamasında bulundu.

"TAKIMA CENGİZ KATILACAK"

Sarı-lacivertli takımdaki her oyuncunun gol katkısı vermek istediğini kaydeden İrfan Can, "Takımdaki herkes gol atmak, asist yapmak istiyor. Herkes iştahlı, herkes katkı vermek istiyor. Bunun yanında o katkıyı verirken bencil de davranmıyor kimse. Saha içinde herkes birbirine pas veriyor. Öyle ki bazı anlarda gol atmak istiyor bir oyuncu, pas vermiyor ama bizde öyle bir şey de yok. Bunun sonucunda da güzel asistler, goller geliyor. Takıma daha Cengiz de katılacak. Onun gelmesiyle daha da güçleneceğiz. İnşallah böyle devam ederiz. Takım ve her oyuncu, her zaman kazanmak ister. Kazanmak istiyoruz zaten ve daha fazlasını yapmak istiyoruz. 1-0 yetmiyor, 2-0, 3-0’ı zorluyoruz. Topun daha fazla biz de kalması da bunun sebeplerinden. Sürekli top bizde ve oynuyoruz. Defans hattı da sürekli öne çıkıyor, bu sayede. Sürekli oynuyor ve topun yönünü değiştiriyoruz. Dönen topları tekrar alıyoruz. Maç içinde bunun avantajını yaşıyoruz. Çalışmalarımız oldu ve devam ediyor. Herkes takıma yardım etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Destek hissettiğinde daha fazla motive olduğunu söyleyen İrfan Can, "Son maçta oyundan çıkarken 'İrfan, İrfan' diye tezahürat ettiklerinde tüylerim diken diken oldu. Herkese destek vermelerini istiyorum. Onlar destek verdiği sürece biz daha da güçleneceğiz. Her ne olursa olsun destek bekliyoruz." dedi.