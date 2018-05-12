Fenerbahçe soyunma odasında gergin anlar!

Akhisar'a 3-2 yenilip kupayı kaybeden Fenerbahçe'de adeta yıkım yaşandı. Sissoko'nun ceza sahasında 7 Fenerbahçeli varken kafayı vurup, ikinci golü atması gerginliğe neden oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fernandao, savunmacılara gol sonrası büyük tepki gösterdi. Savunma oyuncuları ise yakalanan pozisyonların değerlendirilememesi nedeniyle hücumculara çıkıştı. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal da 2-1'den sonra takımın bir anda maçtan kopması nedeniyle oldukça sinirliydi. Finallerde her an her şeyin değişebileceğini belirten iki yıldız, "15 dakika boyunca sahada kaybolduk. O süreçte daha erken geri dönebilsek belki maçı 2-2 hatta 3-3'e bile getirebilirdik" serzenişinde bulundu.
BAŞKAN YOLCULUK BOYUNCA KONUŞMADI
Dönüş yolculuğunda ise hem yorgunluk hem de üzüntü vardı. Yönetim ile futbolcular özel uçakla gece geç saatlerde İstanbul'a inerken, kimsenin ağzını bıçak açmadı. Başkan'ın yolculuk boyunca kimseyle konuşmaması dikkat çekti. Bu finalin ardından yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek gelecek sezon adına önemli kararlar alması bekleniyor.
Aykut Kocaman, ligde 2, kupada ise 1 olmak üzere Akhisar'la oynadığı 3 maçı da kaybetti. Fenerbahçe rakibinden toplam 7 gol yedi.
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