SPOR

Fenerbahçe soyunma odasında gergin anlar!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 12.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının ardından Fenerbahçe soyunma odasında tansiyon oldukça yüksekti. Özellikle yenilen 2. gol sarı lacivertli ekipte tartışmalara neden oldu. Fernandao savunmacılara tepki gösterirken defans oyuncuları pozisyonları değerlendiremeyen hücum oyuncularına çıkıştı.

Fenerbahçe soyunma odasında gergin anlar!

Akhisar'a 3-2 yenilip kupayı kaybeden Fenerbahçe'de adeta yıkım yaşandı. Sissoko'nun ceza sahasında 7 Fenerbahçeli varken kafayı vurup, ikinci golü atması gerginliğe neden oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fernandao, savunmacılara gol sonrası büyük tepki gösterdi. Savunma oyuncuları ise yakalanan pozisyonların değerlendirilememesi nedeniyle hücumculara çıkıştı. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal da 2-1'den sonra takımın bir anda maçtan kopması nedeniyle oldukça sinirliydi. Finallerde her an her şeyin değişebileceğini belirten iki yıldız, "15 dakika boyunca sahada kaybolduk. O süreçte daha erken geri dönebilsek belki maçı 2-2 hatta 3-3'e bile getirebilirdik" serzenişinde bulundu.

BAŞKAN YOLCULUK BOYUNCA KONUŞMADI

Dönüş yolculuğunda ise hem yorgunluk hem de üzüntü vardı. Yönetim ile futbolcular özel uçakla gece geç saatlerde İstanbul'a inerken, kimsenin ağzını bıçak açmadı. Başkan'ın yolculuk boyunca kimseyle konuşmaması dikkat çekti. Bu finalin ardından yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek gelecek sezon adına önemli kararlar alması bekleniyor.

Aykut Kocaman, ligde 2, kupada ise 1 olmak üzere Akhisar'la oynadığı 3 maçı da kaybetti. Fenerbahçe rakibinden toplam 7 gol yedi.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
Milyonlarca kişiye müjde!Milyonlarca kişiye müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!

Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!

Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

Ali Koç Aziz Yıldırım'a patladı!

Ali Koç Aziz Yıldırım'a patladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe soyunma odasında gergin anlar!

Fenerbahçe soyunma odasında gergin anlar!

Spor yazarları Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak?

Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak?

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor)

Akhisarspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ZTK finali Akhisar FB maçı canlı izle)

Akhisarspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ZTK finali Akhisar FB maçı canlı izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.