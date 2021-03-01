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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Fazıl Say'ı çıldırttı

01.03.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını izleyen Fazıl Say kendinden geçti! Mbwana Samatta, müsait bir pozisyonda golü atamayınca Fazıl Say çılgına döndü. Fazıl Say'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zirve yarışı veren iki takım arasında oynanan maç büyük heyecana neden oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe Tanzanyalı forveti Samatta ile gole çok yaklaştı. Müsait bir pozisyonda topu dışarı atan Samatta derbiyi evinde takip eden Fazıl Say'ı çileden çıkardı!

Kaçan golle birlikte sinirlerine hakim olamayan Say, yerinden fırladı ve eline aldığı yastıkla sağa sola vurmaya başladı.

O anları ünlü piyanistin eşi Ece Dağıstan Say 'Taşkın aşkım' mesajıyla yayınladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

Sakinliğiyle bilinen Say'ı görenler 'Samatta, Fazıl Say'ı çıldırttı' yorumunda bulundu.

İşte Fazıl Say'ın videosuna gelen bazı mesajları...

-Videonun sesini duymak isterdim.

-Ha ha ha bizim evde de aynısı yaşanıyor.

-Doğrusu, gözlerim açıldı . Gördüklerim karşısında şaşa kaldım.

-Anlık ben!

-Fazıl hocam kendini maça çok kaptırmış

-Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı.

-Tüm sezonun özeti gibi, her maç böyleyiz!

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko, Trabzonspor, Fazıl Say, Mbwana Samatta,
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