Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Tamı tamına 10 milyon lira

Futbolcu Mesut Özil, önceki gün eşi Amine Gülşe ile Çeşme'deki evlerinden paylaşım yaptılar. Özil'in 24 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle mutlulukları dikkat çekerken kollarındaki saatler de gözden kaçmadı. Sadece 32 yaşındaki yıldız futbolcunun taktığı saati Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL.

AMINE GÜLŞE'NİN SAATİ 1 MİLYON TL

NTV'de yer alan habere göre, Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu. 28 yaşındaki Gülşe'nin Richard Mille saatinin fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL.

SAAT ELMAS VE ALTINLA KAPLI

Amine Gülşe'nin RM 07-01 model saati, oniks ve elmas taşlarla süslü. 18 ayar altın kasaya sahip saatin camı safir kristal. Yine 18 ayar altın tokası bulunan saat, Richard Mille tutkunu kadınlar tarafından rağbet görüyor.

