Fenomen Ala Tokel'in estetiksiz halini görenlerin ağızları açık kaldı! "Annesi bile tanıyamaz"

Bir dönem Survivor 2021’de yarışan ve performansıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Ala Tokel sık sık Instagram’dan paylaştığı dekolteli pozları ile gündem oluyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Ala Tokel’in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

1994 doğumlu olan Tokel’in estetiksiz haline "Annesi bile tanıyamaz", "Banu Berberoğlu gibi", "Elinden geleni yapmış", "Herkes gibi olmuş" yorumları yapıldı.

Ünlü fenomen ilk olarak çektiği vloglar ve makyaj videoları ile beğeni kazandı. 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında bulunan Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı.

2017 yılında Eren Bülbül ile evlenen Ala Tokel, bir süre evli kaldıktan sonra boşandıklarını açıkladı.

Genç fenomen, bu evliliğinin ardından Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadı.



