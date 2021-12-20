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Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''

20.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla olay oldu. Tokel'in cesur tarzı, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne dekoltesiyle damga vuran Melis Sezen'e benzetildi.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Instagram fenomeni Ala Tokel, göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Tokel'in iddialı paylaşımına ''Melis Sezen misin be kadın!'' ve ''Bunu tutuyorsun çünkü elinde şu an'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''

Instagram'da 550 binden fazla takipçisi bulunan Ala Tokel, cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''

İranlı bir anne ve Türk bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya bölümünü bitirdi.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''

2017 yılında Eren Bülbül ile evlenen Ala Tokel, kısa bir süre sonra Bülbül'den boşandı.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''

Bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan fenomen, Engin'in, oyuncu Miray Daner ile aşk yaşaması üzerine ''Gelen gideni görüntülü arattı'' diyerek, Daner'e göndermede bulunmuştu.

Fenomen Ala Tokel'in göğüs dekoltesi olay oldu! ''Melis Sezen misin be kadın!''


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