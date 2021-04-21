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Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi

21.04.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 'Ares' takma adıyla tanınan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Veysi E. ile oğlu Kadir Ozan E. için duruşma savcısı da mütalaasını açıkladı. Baba- oğula ömür boyu hapis isteyen savcı, tahrik hükümlerinin de uygulanmasını talep etti.

Geçen yıl 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana gelen olayda, Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu kız kardeşi H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü.

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KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILMIŞTI

Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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ÖMÜR BOYU HAPİSLERİ İSTENDİ

Davanın 5'inci duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklara tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak istemesi üzerine duruşma ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cınayetın hıcbırı normal gorulemez ama bır atasozu var '' hep mı hırsız suclu '' olmus arkasından konusmak olmaz ama sen nasıl bır canlıydınkı boyle bır rezıllıgı yaptın , fenomenmıs,,,,14 yasında kızımı kandırsalar aynı seyı yapsalar, ve yakalasam AYNISINI YAPARDIM.....KIZ BABALARI NE DERLER ????
Kendi kızımızmış gibi düşünelim.kız aptallık etmiş olsa da bir erkeğin şerefsizce uygunsuz resimlerini medyada paylaşması kabul edilemez.bence beraat etmeliydiler
Kim olsa aynısını yapar bundan dolayı öldürülduyse yüksek tahrik var hak etmiş kimsenin namusu ortada degil

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