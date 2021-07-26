Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

Ünlü YouTuber Bilal Hancı, haziran ayında nişanlandığı sevgilisi Esin Çepni ile Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlendi.

Törende 'Kafalar' grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer aldı.

Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan'ın sahne aldığı geceden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Dünyaevine giren çift de mutluluklarını da Instagram'dan yayınladıkları gönderilerle dile getirdi.

"BİZ EVLENDİK!"

31 yaşındaki Bilal Hancı, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Biz evlendik!" notuyla 2,3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAY VE BAYAN HANCI GURURLA SUNAR"

Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar..." diyerek, heyecanını ifade etti.



