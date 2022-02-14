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Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

14.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde pembe bikinili pozlarıyla olay yaratan Danla Bilic'ten yeni paylaşım geldi. Tatiline hız kesmeden devam eden Bilic'in bikini üstüne yorum yağdı.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Fenomen Danla Bilic 6 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Bilic'in iddialı pozlarına, ''Silikonun patlayacak'', ''Sabah güneşi güzele vururmuş'' ve ''Tanrı kadını yarattı'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birisine dönüşen Danla Bilic, daha önce verdiği bir röportajda ''İyi ki estetik yaptırmışım'' demişti.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Danla Bilic'in adı, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karıştı.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Danla Bilic, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitiren Danla Bilic, Youtube'da ürettiği makyaj videolarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Geçmişte kilo problemi yaşayan Bilic, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu.

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Fenomen Danla Bilic durmak bilmiyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı


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Danla Bilic Enes Batur Kaan Yıldırım
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