MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti! "Çok seksi"

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti! "Çok seksi"

27.06.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformunda yayınladığı makyaj videoları ile tanınan fenomen Duygu Özaslan sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştiren Özaslan bikinili pozuyla yaktı geçti.

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti! "Çok seksi"

Bir dönemler aldığı kilolarla magazin gündemine oturan Duygu Özaslan spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtulmuştu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Özaslan, bikinili poz verdi.

SARI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla görenleri mest etti.

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, "Çok seksi", "Duygu abla çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

YouTube videolarıyla ünlü olan Duygu Özaslan son zamanların göze çarpan isimlerinden biri oldu.

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

Yıllardır gündemde olan Özaslan, pozlarıyla da gündeme geliyor.

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

Duygu Özaslan, Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştirdi.

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

İşte Özaslan'ın sosyal medya pozları...

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi! "Su gibi"Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi! "Su gibi"
Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım! "Sesim çıkıyor ama..."Filiz Akın'dan endişelendiren paylaşım! "Sesim çıkıyor ama..."
İrem Derici'ye babasından tokat gibi yanıt: "Benim senden torun beklentim yok, toruna ihtiyacım olsa..."İrem Derici'ye babasından tokat gibi yanıt: "Benim senden torun beklentim yok, toruna ihtiyacım olsa..."
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Galatasaray transferde çıldırdı! İkisini de alıyor...

Galatasaray transferde çıldırdı! İkisini de alıyor...

Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber'e veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...

Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber'e veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...

Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe

Sosyal medyada gündem oldu! İşte 83 numaralı plakaya talip ilçe

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

İlginizi Çekebilir

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.