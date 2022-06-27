Fenomen Duygu Özaslan sarı bikinisiyle pozuyla yaktı geçti! "Çok seksi"

Bir dönemler aldığı kilolarla magazin gündemine oturan Duygu Özaslan spor ve düzenli beslenmeyle fazla kilolarından kurtulmuştu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Özaslan, bikinili poz verdi.

SARI BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Fenomen Duygu Özaslan, verdiği bikinili pozuyla görenleri mest etti.

Karın kaslarıyla dikkat çeken fenomene, "Çok seksi", "Duygu abla çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

YouTube videolarıyla ünlü olan Duygu Özaslan son zamanların göze çarpan isimlerinden biri oldu.

Yıllardır gündemde olan Özaslan, pozlarıyla da gündeme geliyor.

Duygu Özaslan, Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile hayatını birleştirdi.

İşte Özaslan'ın sosyal medya pozları...





