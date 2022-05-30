MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan deri taytlı paylaşım!

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan deri taytlı paylaşım!

30.05.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem izdivaç programlarının aranan yüzü olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündemden düşmüyor. Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı deri taytlı fotoğrafıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Gürdal'ın taytlı fotoğrafı takipçileri arasında tartışma yarattı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan deri taytlı paylaşım!

Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife, bu defa deri taytlı paylaşımıyla dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 081144

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen gelin adayı paylaşımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 081157

Hanife Gürdal'ın Instagram hesabında paylaştığı taytlı fotoğrafı takipçileri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Ekran görüntüsü 2022-05-30 081127

Bazı sosyal medya kullanıcıları: "Başörtüsü gitti tayt geldi" yorumlarını yaptı.

Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı önerilerDilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazSurvivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz
Sır gibi sakladığı oğlu! Annesinin kopyasıSır gibi sakladığı oğlu! Annesinin kopyası
Tekerlekli sandalyeyle paylaşımı korkuttu! "Hasta olduğumu belli etmiyorum"Tekerlekli sandalyeyle paylaşımı korkuttu! "Hasta olduğumu belli etmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Instagram Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.