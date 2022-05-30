Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan deri taytlı paylaşım!

Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife, bu defa deri taytlı paylaşımıyla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen gelin adayı paylaşımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Hanife Gürdal'ın Instagram hesabında paylaştığı taytlı fotoğrafı takipçileri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları: "Başörtüsü gitti tayt geldi" yorumlarını yaptı.



