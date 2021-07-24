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  4. Fenomen gelin adayı Sinem Umaş öyle bir laf etti ki Tarık Mengüç çok sinirlendi

Fenomen gelin adayı Sinem Umaş öyle bir laf etti ki Tarık Mengüç çok sinirlendi

24.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem fenomen olan evlilik programı Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'ın yayınladığı videoya ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, isyan etti.

Fenomen gelin adayı Sinem Umaş öyle bir laf etti ki Tarık Mengüç çok sinirlendi

Tarık Mengüç, bir dönem evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi. Umaş, saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.

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"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"

Umaş'a sert tepki gösteren Mengüç, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır unutmaki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını nasıl mutlu olunur nasıl şarkılar yazılır nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur nasıl reklam çekilir nasıl bu esnada iki tane nurtopu gibi evladı saygılı bi şekilde nasıl yetiştirilir sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bi şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına çingenelere kurban olasın diye" yazarak, göndermede bulundu.

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Umaş ise Mengüç'e, "E abicim senin saçın turuncu değil miydi? E benimde kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek, Mengüç'e karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Umaş Tarık Mengüç
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu sinem denilen sorunluyu keşke haber yapmasanız. Tarık Mengüç ün tırnağı olamaz o. Adam helaliyle yıllardır çırpınıp çabalıyor. Saygın duruşunu terbiyesini edebini hiçbir zaman bozmadı. Bozacak bir maneviyatıda o insanda zaten yok. Keşke sinem de zerresi kadar Tarık Mengüçün kalitesi olsa. Ben Karadenizliyim. Önemli olan ırk, din, cinsiyet değil,... Son zamanlarda fazlasıyla eksik olan İNSANLIK

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