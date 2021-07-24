Fenomen gelin adayı Sinem Umaş öyle bir laf etti ki Tarık Mengüç çok sinirlendi

Tarık Mengüç, bir dönem evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi. Umaş, saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.

"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"

Umaş'a sert tepki gösteren Mengüç, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır unutmaki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını nasıl mutlu olunur nasıl şarkılar yazılır nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur nasıl reklam çekilir nasıl bu esnada iki tane nurtopu gibi evladı saygılı bi şekilde nasıl yetiştirilir sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bi şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına çingenelere kurban olasın diye" yazarak, göndermede bulundu.

Umaş ise Mengüç'e, "E abicim senin saçın turuncu değil miydi? E benimde kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek, Mengüç'e karşılık verdi.

