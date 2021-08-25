Fenomen Georgie Clarke, sosyal medyanın gerçek olmadığını ortaya koymak için en doğal halini paylaştı

Sosyal medyanın bazı durumlarda sahte olduğunu kanıtlamak isteyen fenomen isim son paylaşımıyla hayranlarından övgü topladı. Instagram hesabında yaklaşık 728 bin takipçisi bulunan Clarke, bazen yapılan düzeltmelerin kimse tarafından fark etmediğini iddia etti. ‘İnce düzeltmeler’ adını verdiği bu rötuşların gerçeğini takipçileri için açıkladı.

ORİJİNAL HALİNİ DE PAYLAŞTI

Clarke, fotoğraflar üzerinde yapılan küçük değişikliklere dikkat çekerek, “İnce düzenlemeye kapılmayın. Çok küçük değişiklikler ve ayarlamalar var. Takipçiler farkında bile varmadan bir görüntüyü mükemmelleştiriyor” dedi.

Sosyal medya hesabında Clarke, aynı fotoğrafla birlikte ince düzeltmeler içen bir görselini paylaştı. İnce düzeltme olarak yaptıklarını ise takipçilerine, “Koltuk altı kıllarımı, cildimi düzelttim, kollarımı düzleştirdim, damarlarımı düzelttim, kalçalarımı büyüttüm. Boynumu incelttim, örgümü kalınlaştırdım, kırmızı gözümü çıkardım, yüzümü düzelttim ve bronzluk ve kontrast ekledim” diyerek açık bir şekilde anlattı.



