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Fenomen Georgie Clarke, sosyal medyanın gerçek olmadığını ortaya koymak için en doğal halini paylaştı

25.08.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın güzellik algıları her geçen gün biraz daha değişiyor. Filtre ve photoshop sayesinde çoğu kişi sosyal medyada aslında olmadığından daha farklı bir görünüme kavuşabiliyor. Instagram fenomeni Georgia Clarke, sosyal medyanın her zaman göründüğü gibi olmadığını göstermek istedi. Takipçilerine üzerinde oynanan bir fotoğrafını ve orijinal halini paylaştı.

Fenomen Georgie Clarke, sosyal medyanın gerçek olmadığını ortaya koymak için en doğal halini paylaştı

Sosyal medyanın bazı durumlarda sahte olduğunu kanıtlamak isteyen fenomen isim son paylaşımıyla hayranlarından övgü topladı. Instagram hesabında yaklaşık 728 bin takipçisi bulunan Clarke, bazen yapılan düzeltmelerin kimse tarafından fark etmediğini iddia etti. ‘İnce düzeltmeler’ adını verdiği bu rötuşların gerçeğini takipçileri için açıkladı.

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ORİJİNAL HALİNİ DE PAYLAŞTI

Clarke, fotoğraflar üzerinde yapılan küçük değişikliklere dikkat çekerek, “İnce düzenlemeye kapılmayın. Çok küçük değişiklikler ve ayarlamalar var. Takipçiler farkında bile varmadan bir görüntüyü mükemmelleştiriyor” dedi.

kapak

Sosyal medya hesabında Clarke, aynı fotoğrafla birlikte ince düzeltmeler içen bir görselini paylaştı. İnce düzeltme olarak yaptıklarını ise takipçilerine, “Koltuk altı kıllarımı, cildimi düzelttim, kollarımı düzleştirdim, damarlarımı düzelttim, kalçalarımı büyüttüm. Boynumu incelttim, örgümü kalınlaştırdım, kırmızı gözümü çıkardım, yüzümü düzelttim ve bronzluk ve kontrast ekledim” diyerek açık bir şekilde anlattı.

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