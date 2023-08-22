Fenomen Merve Veziroğlu yaşam savaşını kazandı! Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı, günler sonra ilk paylaşım

YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen isim hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak kendisine geldi. Ölümden dönen fenomen, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak bu süreçte yanında olan ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.

"ÖLÜM YAŞAM ARASINDAYKEN BENİ HAYATA KAZANDIRDILAR"

Instagram hesabından birçok yerine dikiş atılan ve moraran elini paylaşan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle."

Veziroğlu'nun paylaşımına Polen Emre Tetik, Ceylan Çapa, Derya Uluğ, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok isimden destek yorumları geldi.

EŞİ TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANMIŞTI

Ağustos ayının başında meydana gelen olayda yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan çift iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti 20 gün önce sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ardından Yunus Yıldırım, Merve Yıldırım'a yatak odasında saldırdı. Yunus Yıldırım daha sonra kendini ihbar etti. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayın ardından kardeşinin evine gelen abla, "Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" diyerek isyan etti.