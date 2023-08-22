HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fenomen Merve Veziroğlu yaşam savaşını kazandı! Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı, günler sonra ilk paylaşım

Fenomen Merve Veziroğlu yaşam savaşını kazandı! Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı, günler sonra ilk paylaşım

22.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu Yıldırım, hastanedeki yaşam mücadelesini kazandı. Günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yıldırım, kesikler içindeki elini göstererek "Mucizevi şekilde hayatta kaldım" notunu düştü.

Fenomen Merve Veziroğlu yaşam savaşını kazandı! Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı, günler sonra ilk paylaşım

YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen isim hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak kendisine geldi. Ölümden dönen fenomen, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak bu süreçte yanında olan ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.

"ÖLÜM YAŞAM ARASINDAYKEN BENİ HAYATA KAZANDIRDILAR"

Instagram hesabından birçok yerine dikiş atılan ve moraran elini paylaşan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle."

dfgsg

Veziroğlu'nun paylaşımına Polen Emre Tetik, Ceylan Çapa, Derya Uluğ, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok isimden destek yorumları geldi.

EŞİ TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANMIŞTI

Ağustos ayının başında meydana gelen olayda yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan çift iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti 20 gün önce sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ardından Yunus Yıldırım, Merve Yıldırım'a yatak odasında saldırdı. Yunus Yıldırım daha sonra kendini ihbar etti. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Başlıksız-3

Olayın ardından kardeşinin evine gelen abla, "Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" diyerek isyan etti.

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı! ‘Boks da yapayım mı sana’

14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı! ‘Boks da yapayım mı sana’

 Vergisiz telefonda tarih belli oldu, o iddialar yalanlandı

Vergisiz telefonda tarih belli oldu, o iddialar yalanlandı

 Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’

Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'dan kahreden ölüm oyunu! Batman'dan kahreden ölüm oyunu!
Osmanlı'da fil ahırı olarak kullanılıyordu, artık çay kahve alınacak! Harabeye dönünce harekete geçildi: "En kısa sürede başlayacak"Osmanlı'da fil ahırı olarak kullanılıyordu, artık çay kahve alınacak! Harabeye dönünce harekete geçildi: "En kısa sürede başlayacak"
Mahallede tacizci nöbeti! 3. kez gelince ortalık karıştıMahallede tacizci nöbeti! 3. kez gelince ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.