Fenomen Rachel Araz isyan etti! 'Milyonlar beni tatmin etmiyor! İnsanları utandırmanızdan utandım'

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, 1 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı deprem paylaşımıyla dikkat çekti.

''NORMAL HAYATA DÖNMEYİ KABUL ETMİYORUM, RUHUMU VİCDANIMI RAHATLATMIYOR''

Rachel Araz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Normal hayata dönmeyi kabul etmiyorum. Ne yaptığımız yardımlar, hazırladığım koliler, ne yolladığımız sayısı anlamını yitiren km'lerce tırlar, ne içi boşalan milyarlar milyonlar beni tatmin etmiyor, hiçbir anlam ifade etmiyor. Ruhumu, vicdanımı rahatlatmıyor çünkü öyle bir keder ki bu, öyle büyüklükte bir kayıp ki bu dünyaları da verseniz geri dönüşü yok, telafisi yok, ne altı kapanır ne üstü kapanır kızının enkaz altından çıkan donmuş elini tutan babanın kalbinde.

''BAŞ SAĞLIĞI DİLEMEKTEN UTANIR MI İNSAN?''

Uyuştum artık, toplum olarak hepimiz aynı enkaz altında kalan on binlerce can gibi donduk kaldık ama çaresizlikten, ama şaşırmaktan, ama bu kadarı da olmaz ama demekten. Baş sağlığı dilemekten utanır mı insan, utandım. Yaptığı her yardımı kayıt altına alandan utandım, 1 yapıp 100 gösterenden utandım, egolarınızdan utandım, yarışınızdan utandım, çocukları çekmenizden utandım, insanları utandırmanızdan utandım, acıklı ajitasyon müziklerinizden utandım, utandım işte.

Rachel Araz'ın paylaşımına Elvin Levinler, Selin Ciğerci, Cemal Can Seven, İlayda Akdoğan gibi isimler de destek yorumu yaptı.