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Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

09.05.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformunda ürettiği eğlence içerikli videolarıyla çokça izlenen Sibil Çetinkaya, bir yandan da Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşıyor. Yaz sıcağının kendini yavaş yavaş belli etmesiyle Çetinkaya, havuz başından poz verdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

Sibil Çetinkaya Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tarzı ve günlük yaşantısıyla dikkat çeken Çetinkaya, bir süredir Fas, Marakeş tatiline devam ediyor. Ünlü isim, korkusuz pozuyla adından yeniden söz ettirdi.

SİBİL ÇETİNKAYA BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sibil Çetinkaya havuz başından beyaz bikinisiyle poz verdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini adeta mest etti

Fit vücuduyla dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Fizik mükemmel", "Bu kıza bayılıyorum" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini adeta mest etti

Cesur pozlarına Instagram hesabında sık sık yer veren fenomen, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini adeta mest etti

O poz yaklaşık 33 bin beğeni aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim alan Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

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