Fenomen Sibil Çetinkaya'dan bikinili poz! Fiziğiyle takipçilerini mest etti

Sibil Çetinkaya Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tarzı ve günlük yaşantısıyla dikkat çeken Çetinkaya, bir süredir Fas, Marakeş tatiline devam ediyor. Ünlü isim, korkusuz pozuyla adından yeniden söz ettirdi.

SİBİL ÇETİNKAYA BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sibil Çetinkaya havuz başından beyaz bikinisiyle poz verdi.

Fit vücuduyla dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Fizik mükemmel", "Bu kıza bayılıyorum" gibi yorumlar geldi.

Cesur pozlarına Instagram hesabında sık sık yer veren fenomen, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirmişti.

O poz yaklaşık 33 bin beğeni aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim alan Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.





