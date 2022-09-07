Fenomen Sibil Çetinkaya’dan estetik itirafı geldi! "Ufak dokunuşlar yaptırdım"

Fenomen isim Sibil Çetinkaya, ekşi sözlük'ün YouTube kanalı 'pena'ya konuk oldu. Ünlü isim, "Ben Hiç" konsepti çerçevesinde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Güzelliği ve fitliğiyle dikkat çeken ismin estetik itirafı ise şaşırttı.
Çetinkaya, Mert Divinli ile birlikte YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
"Ben hiç estetik yaptırmadım" cümlesine karşılık, Divinli "Yaptırdım" cevabını verirken, "Çetinkaya'nın da "Ben de ufak dokunuşlar yaptırdım" yanıtını vermesi dikkat çekti.
"Estetik değil ama. Ufak dokunuşlar yaptırdım" diyen Çetinkaya, estetikleri hakkında "Hiçbir büyük işleme girmedim ama mesela kaşımın ortasına yaptırdım. Ben hiç bıçak altına yatmadım, botoks yaptırdım." şeklinde konuştu.
Evinizin ihtiyacı olan tüm elektrikli ev aletleri burada, hem de en uygun fiyatla
Canlı, parlak bir cilt için cilt bakımında fenomenlerin seçimlerine mutlaka bakın
Sizi çalışmaya motive edecek, birbirinden güzel ajanda ve defterler
Under Armour, Skechers ve daha birçok marka ayakkabıda fırsat
Müzik keyfinizi ikiye katlayacak JBL, Sony, Philips kulaklıklar
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum