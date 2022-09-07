Fenomen Sibil Çetinkaya’dan estetik itirafı geldi! "Ufak dokunuşlar yaptırdım"

Fenomen isim Sibil Çetinkaya, ekşi sözlük'ün YouTube kanalı 'pena'ya konuk oldu. Ünlü isim, "Ben Hiç" konsepti çerçevesinde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Güzelliği ve fitliğiyle dikkat çeken ismin estetik itirafı ise şaşırttı.

FENOMEN SİBİL ÇETİNKAYA'NIN ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Çetinkaya, Mert Divinli ile birlikte YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Ben hiç estetik yaptırmadım" cümlesine karşılık, Divinli "Yaptırdım" cevabını verirken, "Çetinkaya'nın da "Ben de ufak dokunuşlar yaptırdım" yanıtını vermesi dikkat çekti.

"BIÇAK ALTINA YATMADIM, BOTOKS YAPTIRDIM"

"Estetik değil ama. Ufak dokunuşlar yaptırdım" diyen Çetinkaya, estetikleri hakkında "Hiçbir büyük işleme girmedim ama mesela kaşımın ortasına yaptırdım. Ben hiç bıçak altına yatmadım, botoks yaptırdım." şeklinde konuştu.



