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Fenomen Sibil Çetinkaya’dan estetik itirafı geldi! "Ufak dokunuşlar yaptırdım"

07.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital içerik üreticiliği ile uğraşan fenomen isim Sibil Çetinkaya, ekşi sözlük'ün YouTube kanalı olarak bilinen 'pena'ya konuk oldu. "Ben Hiç" isimli konsepte katılan ünlü isim, YouTube programında estetik yaptırıp yaptırmadığı sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Fenomen Sibil Çetinkaya’dan estetik itirafı geldi! "Ufak dokunuşlar yaptırdım"

Fenomen isim Sibil Çetinkaya, ekşi sözlük'ün YouTube kanalı 'pena'ya konuk oldu. Ünlü isim, "Ben Hiç" konsepti çerçevesinde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Güzelliği ve fitliğiyle dikkat çeken ismin estetik itirafı ise şaşırttı.

FENOMEN SİBİL ÇETİNKAYA'NIN ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Çetinkaya, Mert Divinli ile birlikte YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Ben hiç estetik yaptırmadım" cümlesine karşılık, Divinli "Yaptırdım" cevabını verirken, "Çetinkaya'nın da "Ben de ufak dokunuşlar yaptırdım" yanıtını vermesi dikkat çekti.

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"BIÇAK ALTINA YATMADIM, BOTOKS YAPTIRDIM"

"Estetik değil ama. Ufak dokunuşlar yaptırdım" diyen Çetinkaya, estetikleri hakkında "Hiçbir büyük işleme girmedim ama mesela kaşımın ortasına yaptırdım. Ben hiç bıçak altına yatmadım, botoks yaptırdım." şeklinde konuştu.

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