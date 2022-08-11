Fenomen Sibil Çetinkaya mini eteğiyle çömelerek poz verdi! Sosyal medya sallandı...

28 yaşındaki güzel fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Sık sık gittiği yerlerden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel fenomen, son olarak sütyensiz ve mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.

DERİN DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gözlerini kamaştıran güzel fenomen Sibil Çetinkaya, son pozlarıyla gündeme geldi.

Gömleğinin düğmelerini açarak sütyensiz pozlarını sergileyen güzel fenomene beğeni ve yorum yağdı.

Mini eteğiyle çömelerek pozlarını sergileyen ünlü isim, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Çetinkaya'nın pozlarına birçok kişi, "Yine olaysın" ve "Şaka mısın sen?" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte güzel fenomenin beğeni yağan bazı pozları;

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