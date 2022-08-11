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Fenomen Sibil Çetinkaya mini eteğiyle çömelerek poz verdi! Sosyal medya sallandı...

11.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden güzel fenomen, son olarak süper minisiyle çömelerek poz verdi. Derin dekoltesi dikkat çekti.

Fenomen Sibil Çetinkaya mini eteğiyle çömelerek poz verdi! Sosyal medya sallandı...

28 yaşındaki güzel fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Sık sık gittiği yerlerden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel fenomen, son olarak sütyensiz ve mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.

DERİN DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gözlerini kamaştıran güzel fenomen Sibil Çetinkaya, son pozlarıyla gündeme geldi.

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Gömleğinin düğmelerini açarak sütyensiz pozlarını sergileyen güzel fenomene beğeni ve yorum yağdı.

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Mini eteğiyle çömelerek pozlarını sergileyen ünlü isim, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

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Çetinkaya'nın pozlarına birçok kişi, "Yine olaysın" ve "Şaka mısın sen?" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte güzel fenomenin beğeni yağan bazı pozları;

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