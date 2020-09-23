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Fenomen yarışmacı Nihal Candan hayatını eleştirenlere sert cevap verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla popülerleşen Nihal Candan yaşadığı zor günleri atlattı. Bebek’te yeni bir işletme açan fenomen yarışmacı sosyal medya üzerinden hayat tarzıyla sık sık eleştiriliyor. Yapılan eleştirileri umursamadığını dile getiren Candan Instagram hesabından açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Fenomen yarışmacı Nihal Candan hayatını eleştirenlere sert cevap verdi!

Geçtiğimiz aylarda Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy’un yüksek bir binanın terasından düşerek hastaneye kaldırılması gündeme gelmişti. Hastanede yaşam mücadelesi veren Hakan Boy’un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yarışma programlarıyla ünlenen Nihal Candan evli ve çocuk sahibi eski sevgilisinin yoğun bakımda olduğu süreçte eleştirilere cevap vermek için Seren Serengil ile Arto’nun sunduğu Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuştu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Nihal Candan’ın yaptığı itiraflar izleyenleri şoke etmişti. Fenomen yarışmacı zor günlerini atlattı ve hayatına istediği gibi devam edeceğini duyurdu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!

‘BENİM EN İYİ DOSTUM BENİM’

nihal candan

Bebek’te açtığı mekanında pembe kıyafetiyle poz veren Nihal Candan sosyal medya hesabından yeni bir açıklamaya imza attı. Yasak ilişki söylemleriyle gündeme gelen feneomen yarışmacı fotoğrafına, “Kendi bildiğim gibi yaşamakta fayda var. Benim en iyi dostum, benim. Bu yüzden kendimi mutlu etmeliyim başkalarını değil. Bunun yeni farkına varabilmem... Teşekkürler” notunu düştü.

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