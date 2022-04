Ferdi Kadıoğlu: Galatasaray için sabırsızlanıyorum

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarına seslendi.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜM"

Yaşadığı sakalık sürecinin ardından bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Her futbolcu için sakatlık süreçleri üzücü olur ben de kendimi o dönemde üzgün hissetmiştim. Ancak yapacak bir şey yok, o an o durumu kabul etmeniz ve tedavinize odaklanmanız gerekiyor. Tekrar sakatlanmamak ve en güçlü şekilde dönebilmek için en iyi şekilde hazırlanmak şart. Ben de aynı şekilde doktorlarımızın ve fitness antrenörlerimizin, hocalarımızın yardımlarıyla beraber daha güçlü şekilde döndüğümü söyleyebilirim. Çünkü amacınız bu sakatlıklar sonrasında hızlı bir şekilde dönebilmek. Çok daha güçlü şekilde, çok daha çalışarak geriye dönebilmek. Ben de aynı şekilde tedavilerimi sürdürüyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı şekilde fitnesstaki çalışmalarımı da antrenörlerimizle birlikte sürdürüyorum. Şu an benim için tekrar oynama zamanı geldi. Kendimi güçlendirerek yoluma devam edeceğimi düşünüyorum ve bu sakatlıktan sonra da ayaklarımı çok daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sakatlık sürecinin pozitif noktası olarak bunları ifade edebilirim." diye konuştu.

''GALATASARAY İÇİN SABIRSIZLANIYORUM...''

Ferdi Kadıoğlu, derbide oynamanın bir futbolcu için en güzel hislerden biri olduğunu şöyle ifade etti; "Genç bir oyuncuyum ama daha önce de kariyerimde oynamış olduğum büyük derbiler var. Benim açımdan harika bir his. Futbolcuysanız bunlar tabii ki sizin için en güzel hislerden bir tanesi oluyor. Bizler de aynı şekilde oynayacağımız derbiyi taraftarlarımızın desteğiyle beraber en iyisini sergilemek istiyoruz. Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Galatasaray için sabırsızlanıyorum. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.