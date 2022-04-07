SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ferdi Kadıoğlu: Galatasaray için sabırsızlanıyorum

Ferdi Kadıoğlu: Galatasaray için sabırsızlanıyorum

07.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi hakkında konuşan Ferdi, " Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Galatasaray için sabırsızlanıyorum. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Ferdi Kadıoğlu: Galatasaray için sabırsızlanıyorum
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarına seslendi.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜM"

20210923_2_50153825_69020505_buyuk_1-1647929268

Yaşadığı sakalık sürecinin ardından bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Her futbolcu için sakatlık süreçleri üzücü olur ben de kendimi o dönemde üzgün hissetmiştim. Ancak yapacak bir şey yok, o an o durumu kabul etmeniz ve tedavinize odaklanmanız gerekiyor. Tekrar sakatlanmamak ve en güçlü şekilde dönebilmek için en iyi şekilde hazırlanmak şart. Ben de aynı şekilde doktorlarımızın ve fitness antrenörlerimizin, hocalarımızın yardımlarıyla beraber daha güçlü şekilde döndüğümü söyleyebilirim. Çünkü amacınız bu sakatlıklar sonrasında hızlı bir şekilde dönebilmek. Çok daha güçlü şekilde, çok daha çalışarak geriye dönebilmek. Ben de aynı şekilde tedavilerimi sürdürüyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı şekilde fitnesstaki çalışmalarımı da antrenörlerimizle birlikte sürdürüyorum. Şu an benim için tekrar oynama zamanı geldi. Kendimi güçlendirerek yoluma devam edeceğimi düşünüyorum ve bu sakatlıktan sonra da ayaklarımı çok daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sakatlık sürecinin pozitif noktası olarak bunları ifade edebilirim." diye konuştu.

''GALATASARAY İÇİN SABIRSIZLANIYORUM...''

ferdi-kadioglu-1667180

Ferdi Kadıoğlu, derbide oynamanın bir futbolcu için en güzel hislerden biri olduğunu şöyle ifade etti; "Genç bir oyuncuyum ama daha önce de kariyerimde oynamış olduğum büyük derbiler var. Benim açımdan harika bir his. Futbolcuysanız bunlar tabii ki sizin için en güzel hislerden bir tanesi oluyor. Bizler de aynı şekilde oynayacağımız derbiyi taraftarlarımızın desteğiyle beraber en iyisini sergilemek istiyoruz. Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Galatasaray için sabırsızlanıyorum. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ruslar çıldırdı! F.Bahçe'ye 100 milyon EuroRuslar çıldırdı! F.Bahçe'ye 100 milyon Euro
Bu iddia her şeyi değiştirir! "Fatih Terim aday olacak!"Bu iddia her şeyi değiştirir! "Fatih Terim aday olacak!"
İşte istifasının perde arkası!İşte istifasının perde arkası!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Cüneyt Çakır transfer oldu!

Cüneyt Çakır transfer oldu!

Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı

Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı

İnanılmaz rakama transfer oluyor! Galatasaray'da Morutan'a müthiş teklif

İnanılmaz rakama transfer oluyor! Galatasaray'da Morutan'a müthiş teklif

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şok! Yıllar sonra ilk...

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şok! Yıllar sonra ilk...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

"Çocuğa don giydiremiyoruz" diyerek ifşa etti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.