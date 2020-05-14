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Ferdi Tayfur’dan hayranlarına mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, kendisine destek olan hayranlarına sevgilerini gönderdi.

Böbrek rahatsızlığı başgösteren Ferdi Tayfur’a 25 Nisan’da geldiği Antalya’da, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt’un bir böbreği nakledildi. Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuşan Tayfur, bugün hastaneye kontrole geldi.

AMELİYAT SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Böbrek naklinden sonra ilk kez konuşan Ferdi Tayfur, teşhis konulmadan önce çok uyuduğunu, bu durumun da yeğeninin dikkatini çektiğini anlattı. “Yeğenim, ‘Dayı seni doktora götürmemiz lazım’ dedi. Doktora gittiğimde ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim. Her şey bir anda oldu. İki ay diyalize girdim. Daha sonra Prof. Dr. Alper Demirbaş’a ulaştık. Hemen gelmemi söyledi. Yaptığım araştırmada, böbrek nakli ameliyatının korkulacak bir şey olmadığını, hayat kurtardığını öğrendim. Gözümü kapattım, gözümü açtım ameliyatım bitmişti. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın” dedi.

“BU ORTAMI HİÇ UNUTMAYACAĞIM”

Prof. Dr. Alper Demirbaş ise Ferdi Tayfur’un ameliyatını, sanatçının şarkıları eşliğinde yaptıklarını söyledi. Ameliyathanede fonda Ferdi Tayfur şarkıları ve ameliyat masasında Ferdi Tayfur’un olduğu ortamı hiç unutamayacağını kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, şunları kaydetti: “Diyabete bağlı böbrek yetmezliği vardı. Biraz mutsuz ve çökkündü. Oğlu böbreğini bağışlamak istedi. Tüm tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata aldık. Aslında zor bir ameliyat oldu. Birincisi teknik olarak zor bir ameliyattı. İkincisi ise 6 binin üzerinde organ nakli ameliyatı yaptık. Bazıları aklımdan hiç çıkmayacak. Biz sanatçımızın ameliyatını yaparken, onun şarkılarını, Ferdi babanın müziklerini dinleyerek yaptık. Tuhaf bir duyguydu bu. Bir taraftan dikkatli şekilde ameliyatı yapıyoruz, bir taraftan da ameliyat ettiğimiz Ferdi baba bize şarkı söylüyordu” (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçmiş olsun.ferdi baba...dualarımızdasın...
geçmiş olsun Ferdi Tayfur abi Allah acil şifalar versin inşallah
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