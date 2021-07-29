Ferdi Tayfur imaj değiştirdi! Son halini kızı paylaştı

Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, bu süreçte bütün işlerini oğlu ve gelinine devretmişti. Sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Ferdi Tayfur, zamanının büyük çoğunu dinlenerek geçiriyor.

"HEPİNİZE SELAMI VAR"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının son imajını paylaştı.Sanatçı beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya büründü.

"Hatıran Yeter" şarkısını eklediği fotoğrafa "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu düşen Tuğçe Tayfur'un paylaşımına beğeni yağdı.





