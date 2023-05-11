Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur başörtülü tarzından vazgeçince... Gelen yorumlar rahatsız etti

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde maneviyata yönelmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" demişti.

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil" diyerek durumu ifade etmişti.

Başörtülü tarzına ara veren Tayfur'un yeni pozlarına "Çabuk açıldın" yorumları yağınca ünlü isim rahatsız oldu.



Tuğçe Tayfur bazı takipçilerini tersleyerek "Size ne kadar lazım?" yorumunda bulundu.



