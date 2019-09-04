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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) evliliği tek celsede bitti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur boşandı

Tuğçe Tayfur, 7 yıl evli kaldığı eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Taner Şafak ile Tuğçe Tayfur avukatlarıyla katıldı. Mahkeme hakiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız?' sorusu üzerine söz alan davacı Şafak, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır, boşanmamıza karar verilsin” dedi.

“1500 DOLAR İŞTİRAK NAFAKASI”

Tayfur da “Davacıdan kendim için tedbir, yoksulluk nafakası ve tazminat talebim yoktur. Çocuk için aylık 1500 dolar iştirak nafakası istiyorum” dedi. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre Taner Şafak'ın çocuğa aylık bin dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın bin 500 dolara çıkarılmasına karar verdi.

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Necla Nazır ferdi tayfur tuğçe tayfur

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