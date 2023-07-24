Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eski nişanlısından şiddet gördüğünü iddia etmişti! Burak Kalfa'dan açıklama geldi: ''Bu kuyruk acısını boş verin''

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyerek; eski nişanlısıyla ilgili uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Tehdit ve şantaja uğradığını söyleyen Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa, söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

"Yaklaşık beş gündür susuyorum ben. Sürekli üzerimde bir baskı var, sürekli yalan haberler var. İş insanıyım, ticaretle uğraşıyorum. Benim yanımda ekmek yiyen insanlar var. Benim kocaman bir ailem, çok güzel bir çevrem var. Artık bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktılar beni.

''BU KUYRUK ACISINI BOŞ VERİN''

Az evvel adliyeye gittim, gerekli mercilerle görüştüm. Herhangi bir aranmamın olmadığını, herhangi bir sıkıntımın olmadığını beyan ettiler. Elimde evraklarla çıkarken basın mensuplarını gördüm, ilk ve son açıklamamdır. Elinizde gerçek bilgi olmadan insanları kirletmeye çalışmayın. Bu kuyruk acısını boş verin, bu konuları da kapatın. Rica ediyorum sizden" sözleriyle iddialara cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl İş İnsanı Burak Kalfa ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Nişandan kısa bir süre sonra çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu ayrılığın ardından 2. Sayfa programına konuşan Tayfur, "ilişkilerini noktaladıklarını ve karşı taraf ile yüz göz olmak istemediğini" ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde eski ilişkisiyle ilgili kan donduran iddialarda bulunan Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'nın kendisine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalamayacağım! Senin nasıl bir adam olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kitlediğin günler için, beni yumruklayıp 'Şimdi dediğim mekana çıkacaksın' dediğin günler için, adımı kullandığın günler için, annemi, babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!" ifadelerini kullanmıştı.

