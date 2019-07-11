Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ikinci evliliğini de sonlandırıyor

Birlikte geçtiğimiz yaptıkları 'Bu Nasıl Sevda' düetiyle milyonlarca izlenmeye ulaşan Taner Şafak ve Tuğçe Tayfur ikilisinden üzen haber geldi. 3 yaşında bir de oğulları olan çift boşanmak için önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Tuğçe Tayfur, Tanner Hüsamettin Gates'ten (Taner Şafak) çocuk için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası istedi. Anlaşmalı boşanma davası açan Taner Şafak ise, Tuğçe Tayfur Gates ile evliliklerinin çekilmez bir hal aldığını dava dilekçesinde anlattı.

TANER ŞAFAK KİMDİR?

Taner Şafak 2012 yılında Amerika’da Necla Nazır ve Ferdi Tayfur‘un kızı Tuğçe Tayfur ile yaptığı evlilik sayesinde tanınmıştır. Babası Türk asıllı, Amerika doğumlu Amerikan ordusunda subaydır. Aslen Niğdelidir.

Anne tarafından ise aslen Kosovalı olan Taner Şafak’ın asıl ismi ve soyismi ise Tanner Gates’tir. Tuğçe Tayfur ile New Jersey’de Bergen Üniversitesinde tanışmıştır.

Taner Şafak, Amerika’da işletme ile uğraşmış, daha sonra eşi ile birlikte 2015 yılında Kalp Dayanmaz isimli Maxi Single çıkarmış ve müzik dünyasına giriş yapmıştır.

