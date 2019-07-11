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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ikinci evliliğini de sonlandırıyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 11.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 7 yıl önce ABD'de Taner Şafak ile evlenen kızı Tuğçe Tayfur, bu evliliğinin de sonuna geldi. Çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ikinci evliliğini de sonlandırıyor

Birlikte geçtiğimiz yaptıkları 'Bu Nasıl Sevda' düetiyle milyonlarca izlenmeye ulaşan Taner Şafak ve Tuğçe Tayfur ikilisinden üzen haber geldi. 3 yaşında bir de oğulları olan çift boşanmak için önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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Tuğçe Tayfur, Tanner Hüsamettin Gates'ten (Taner Şafak) çocuk için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası istedi. Anlaşmalı boşanma davası açan Taner Şafak ise, Tuğçe Tayfur Gates ile evliliklerinin çekilmez bir hal aldığını dava dilekçesinde anlattı.

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TANER ŞAFAK KİMDİR?

Taner Şafak 2012 yılında Amerika’da Necla Nazır ve Ferdi Tayfur‘un kızı Tuğçe Tayfur ile yaptığı evlilik sayesinde tanınmıştır. Babası Türk asıllı, Amerika doğumlu Amerikan ordusunda subaydır. Aslen Niğdelidir.

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Anne tarafından ise aslen Kosovalı olan Taner Şafak’ın asıl ismi ve soyismi ise Tanner Gates’tir. Tuğçe Tayfur ile New Jersey’de Bergen Üniversitesinde tanışmıştır.

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Taner Şafak, Amerika’da işletme ile uğraşmış, daha sonra eşi ile birlikte 2015 yılında Kalp Dayanmaz isimli Maxi Single çıkarmış ve müzik dünyasına giriş yapmıştır.
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TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur’dur. 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

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18 yaşına kadar anne babası beraber yaşadıktan sonra ayrılmışlardır. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

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Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

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İLK EVLİLİĞİ

Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında Tolga Ertuğrul ile evlendi. 17 ay sonrada Ekim 2010 ayında boşanma davası açtı ve boşandı.

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ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştıktan bir müddet sonra ABD’de 2012 yılında evlendi. 8 Ekim 2016 tarihinde Taner Efe adında bir oğlu oldu. (İnternethaber)


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