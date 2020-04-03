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Ferhat Göçer'den para ödüllü yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Ferhat Göçer, tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki haftadır kendisini eve kapattı. Göçer, Ömür Gedik ile hafta içi her gün sosyal medyadan canlı yayın yaparak para ödüllü yarışma programıyla hayranlarının karşısına geçiyor.

Ferhat Göçer'den para ödüllü yarışma

Ferhat Göçer, karantina günlerinde boş durmadı. Göçer ile Ömür Gedik, iki haftadır hafta içi her gün Instagram’dan canlı yayınla sunmaya başladıkları para ödüllü bir yarışma programıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Ferhat Göçer Instagram hesabından her gece 22.00’de canlı yayınlanan yarışmanın soru kategorileri ve ipuçları ise gün içinde Ömür Gedik’in Instagram hesabından veriliyor.

HER GECE 10 AİLEYE DESTEK ÇIKIYORLAR

Göçer ile Gedik, canlı yayına katılım isteği gönderen kişiler arasından seçtikleri yarışmacılardan doğru cevap verenlere para ödülü veriyor, sohbet ediyor ve bu yolla her gece 10 aileye maddi manevi destek oluyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, ikilinin sosyal medya hesaplarını takip ederek hem para kazanıyor hem de karantina günlerinde keyifli vakit geçiriyor.

"EVLERİNİZE NEŞE GETİRMEK İSTEDİK"

"Hem maddi hem manevi katkı sağlamak amacındayız. Bu karanlık günlerde evlerinize neşe getirmek, eğlenmek için bu yarışmaya karar verdik" diyen Ferhat Göçer, soruları çok büyük titizlikle hazırladıklarını ve herkesin ödül kazanmasını istediklerini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer, Ömür Gedik,

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