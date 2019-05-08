Ferhunde Hanımlar'ın oyuncuları Tamer Karadağlı ve İpek Çeken yıllar sonra bir arada!

90'ların unutulmaz dizilerinden Ferhunde Hanımlar'ın oyuncuları Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, yıllar sonra tekrardan bir araya geldi.
Buluşmadan fotoğraf paylaşan Karadağlı'nın paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, 6 yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı.
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