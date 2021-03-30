MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferzan Özpetek’in projesinde oyuncu değişikliği! Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesi...

Ferzan Özpetek’in projesinde oyuncu değişikliği! Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesi...

30.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da çok popüler bir isim haline gelen Can Yaman, Ferzan Özpetek’in son projesi için birlikte çalışacaktı. Ancak oyuncunun programı uymadığı için anlaşamamışlardı. Can Yaman’ın yerine ön plana çıkan isim son günlerde Maraşlı dizisiyle gündemden düşmeyen Burak Deniz oldu.

Ferzan Özpetek’in projesinde oyuncu değişikliği! Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesi...

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, Sandokan adlı İtalyan yapımla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can Yaman, bir başka proje için Ferzan Özpetek’le el sıkışmıştı. Ancak oyuncunun programı Ferzan Özpetek’le çalışacağı projeye uymadı. Can Yaman, Sandokan isimli İtalyan dizisinin çekimleri öncesinde çok yoğun bir spor ve antrenman programı uyguluyor.

CAHİL PERİLER’DE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Ferzan Özpetek’in merakla beklenen Cahil Periler isimli dizi projesinde Can Yaman ile çalışması bekleniyordu. Can Yaman’ın bu ani gidişinin ardından ise Ferzan Özpetek yeni isim arayışlarına başladı. Bu isimlerden birisi de Burak Deniz. Son dönemde atv ekranında yayınlanan Maraşlı dizisinde Celal karakterine hayat veren oyuncu, başarılı performansı ile göz dolduruyor.

burakdeniz

Ferzan Özpetek’in Burak Deniz’in havalimanından bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlaması da dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması!Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Can Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Doğum gününü çıplak kutlayan Demi Rose yine soyundu

Elinde pembe gülüyle... Demi Rose yine soyundu

Gamze Özçelik: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiç bir açıklamam olmamıştır

Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 29 Mart Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da birleşme partisi sonrası sürpriz sonuç! İki isim birden elemeye kaldı

Ebru Şallı'dan Maldivler tatilinden yeni paylaşımlar!

Ebru Şallı'nın Maldivler'de havuz keyfi!

Beyazıt Öztürk’ten hayranlarını heyecanlandıran set paylaşımı! Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

Beyaz'dan hayranlarını heyecanlandıran set paylaşımı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı! BKM'den açıklama geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusundan üzücü haber! BKM'den açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.