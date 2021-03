Ferzan Özpetek’in projesinde oyuncu değişikliği! Burak Deniz ile Can Yaman çekişmesi...

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, Sandokan adlı İtalyan yapımla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can Yaman, bir başka proje için Ferzan Özpetek’le el sıkışmıştı. Ancak oyuncunun programı Ferzan Özpetek’le çalışacağı projeye uymadı. Can Yaman, Sandokan isimli İtalyan dizisinin çekimleri öncesinde çok yoğun bir spor ve antrenman programı uyguluyor.

CAHİL PERİLER’DE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Ferzan Özpetek’in merakla beklenen Cahil Periler isimli dizi projesinde Can Yaman ile çalışması bekleniyordu. Can Yaman’ın bu ani gidişinin ardından ise Ferzan Özpetek yeni isim arayışlarına başladı. Bu isimlerden birisi de Burak Deniz. Son dönemde atv ekranında yayınlanan Maraşlı dizisinde Celal karakterine hayat veren oyuncu, başarılı performansı ile göz dolduruyor.

Ferzan Özpetek’in Burak Deniz’in havalimanından bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlaması da dikkat çekti.