Fesleğenli makarna tarifi: Fesleğenli makarna nasıl yapılır?

Bildiğimiz makarna farklı soslarla efsane lezzetlere ve yemek davetlerini renklendiren ana yemeklere dönüşebilir. Fesleğenli makarna tarifi de bu durumların ispatlarından biri. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.
Fesleğenli makarna tarifini aşağıda görebilirsiniz. Verilen malzemeleri kullanarak leziz bir sofra hazırlayabilirsiniz. Makarna tercihini uzun makarna ya da arzu ettiğiniz başka bir biçimde yapabilir miktarları kişi sayınıza göre artırabilirsiniz.
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