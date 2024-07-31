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    Fesleğenli makarna tarifi: Fesleğenli makarna nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 02:06
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    Bildiğimiz makarna farklı soslarla efsane lezzetlere ve yemek davetlerini renklendiren ana yemeklere dönüşebilir. Fesleğenli makarna tarifi de bu durumların ispatlarından biri. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

    Fesleğenli makarna tarifi: Fesleğenli makarna nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 290kal

    Fesleğenli makarna tarifini aşağıda görebilirsiniz. Verilen malzemeleri kullanarak leziz bir sofra hazırlayabilirsiniz. Makarna tercihini uzun makarna ya da arzu ettiğiniz başka bir biçimde yapabilir miktarları kişi sayınıza göre artırabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 paket makarna
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 kaşık zeytinyağı
    • Sosu:
    • 1 demet fesleğen
    • 3 diş sarımsak
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • 1 kepçe makarnanın suyu
    • 100 gram permesan peyniri

    TARİF

    • Makarnayı haşlayın.
    • Fesleğenleri rondodan geçirin.
    • Diğer sos malzemelerini de rondoya ekleyin ve çekin.
    • Makarnayı süzün.
    • Sosu üzerine döküp karıştırın.
    • Peynirleri de ekleyin ve karıştırın.
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    Chef GPT
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    fesleğen makarna tarifi makarna tarif
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