Fesleğenli makarna tarifi: Fesleğenli makarna nasıl yapılır?

Fesleğenli makarna tarifini aşağıda görebilirsiniz. Verilen malzemeleri kullanarak leziz bir sofra hazırlayabilirsiniz. Makarna tercihini uzun makarna ya da arzu ettiğiniz başka bir biçimde yapabilir miktarları kişi sayınıza göre artırabilirsiniz.

MALZEMELER 1 paket makarna

1 tatlı kaşığı tuz

1 kaşık zeytinyağı

Sosu:

1 demet fesleğen

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 kepçe makarnanın suyu

100 gram permesan peyniri