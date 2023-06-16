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Festivalde şaşkına çeviren anlar! Dansçı figürlerinin dozunu kaçırınca sahneye çıkarttığı seyircinin kolunu kırdı

16.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’daki bir festival sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Dansçı Camila Silva, seyirciler arasından seçtiği ve kendisine dans figürleri sırasında eşlik etmesi için sahneye davet ettiği adamın kolunu kırdı. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Brezilya’nın Monte Alegra şehrinde gerçekleşen bir festival ilginç anlara sahne oldu. Dans performansı için sahneye seyirciler arasındaki bir kişiyi davet eden Camila Silva figürlerinin dozunu kaçırınca şaşkına çevirdi. Kalçasını adamın yüzüne doğru vuran dansçı, seyircinin kolunun bir anda garip bir açıyla bükülmesi ve kırılması üzerine büyük bir panik yaşadı. Sahnede kolu kırılan seyirciye sağlık ekipleri müdahale etti.

“KİMSEYİ ZORLAMIYORUZ”

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Sosyal medyadan olaya ilişkin açıklama yapan Camila, “Sahneye çıkan herkesin kendi isteğiyle çıktığını, kimsenin buna zorlanmadığını belirtmek isteriz. Kolu kırılmadı sadece dirseği yerinden çıktı. 10 yılı aşkın süredir dans ediyorum ve kimseye zarar vermedim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Brezilya

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