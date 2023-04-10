TikTok canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamera karşısında dakikalarca kollarını keseledi

TikTok’ta açtığı canlı yayın sırasında çırılçıplak kamera karşısına geçen bir kadın takipçileriyle banyo yaptığı anları paylaştı. Görüntülerde yüzde köpük olduğu fark edilen kadın çırılçıplak bir şeilde kameraya eğilerek elindeki bezle kollarını keselemeyi başladı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sırasında kamera karşısında kollarını keseleyen kadın genç kadın sonrasında canlı yayına aldırış etmeden duş kabine doğru hareket etti. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşırken kullanıcıların tepkisi de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının görüntülerine sert tepki gösterdi.