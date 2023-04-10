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  4. TikTok canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamera karşısında dakikalarca kollarını keseledi

TikTok canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamera karşısında dakikalarca kollarını keseledi

10.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcılarının birbirlerinden çılgın davranışlarına bir yenisi daha eklendi. ‘Kimilyappiah42’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın TikTok’ta canlı yayın açıp banyo yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ganalı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

TikTok’ta açtığı canlı yayın sırasında çırılçıplak kamera karşısına geçen bir kadın takipçileriyle banyo yaptığı anları paylaştı. Görüntülerde yüzde köpük olduğu fark edilen kadın çırılçıplak bir şeilde kameraya eğilerek elindeki bezle kollarını keselemeyi başladı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Görüntüler sırasında kamera karşısında kollarını keseleyen kadın genç kadın sonrasında canlı yayına aldırış etmeden duş kabine doğru hareket etti. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşırken kullanıcıların tepkisi de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının görüntülerine sert tepki gösterdi.

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