Fethullah Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı! "Güneşli bir gün var" diye başladı ama...

Türkiye bugün terörist elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü haberiyle uyandı. Gerek sosyal medyada gerekse haber kanallarında, herkesin dilinde FETÖ elebaşının ölümü var.

HAİNİN ÖLÜMÜNÜ YAKIN KAYNAKLAR DUYURUP DOĞRULADI

Örgüte yakınlığıyla bilinen Herkülnağme sosyal medya hesabından Gülen'in öldüğü duyuruldu. Hain elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen de Fethullah Gülen'in öldüğünü doğruladı.

BURSA'DA BUGÜN YAYININDA ŞAŞIRTAN ANONS

Televizyonda da haber kanalları sabahın ilk saatlerinden itibaren Gülen'in ölümünü anons etmeye başladı. Bursa'da Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan'ın sıcak gelişmeyi duyururken söylediğini duyanlar ise dondu kaldı.

"GÜNEŞLİ BİR HAVA VAR" DİYE BAŞLADI

Komitgan, "Güneşli bir hava var" diye başladığı habere "Gün başladığı gibi bir anda 'Acaba mı, gerçekten mi' sorularıyla şaşkınlığa uğradığımız, çünkü birkaç kez gündeme gelen ama gerçek olmadığını öğrendiğimiz bir haberle uyandık" sözleriyle devam etti.

"MEKANI CENNET OLSUN" DİYE BİTİRDİ

Fethullah Gülen'in ölüm haberinin geldiğini belirten Komitgan, "Kendisi dün vefat etmiş. Onun örgütüne yakın kaynaklardan ve yeğeninden yapılan açıklamayla ölüm haberi teyitleşti" dedi.

Komitgan'ın sözlerini "Ne diyelim, mekanı cennet olsun" şeklinde noktalaması ise herkesi şaşırttı.

Komitgan'ın sosyal medya hesabında ise tv100 programcısı Cansu Canan Özgen'in, Gülen'in ölümünü duyurduğu haberi paylaştığı görüldü.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır