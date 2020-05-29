Fetih 1453 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fetih 1453 filmi hakkında bilgiler

Bütçesi ile en pahalı Türk filmi olan ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de vizyona giren Fetih 1453'ün yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenirken filmin senaryosu Atilla Engin tarafından yazıldı.
Yapım Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre, KKTC, Endonezya, Malezya, Rusya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Romanya, Yunanistan, Güney Kore, Tayland, Japonya, ABD ve başta Mısır olmak üzere pek çok Orta Doğu ülkesinde de gösterime girdi.
16 Şubat 2012 tarihinde vizyona giren Fetih 1453, İstanbul'un Fethi'ni konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanmıştır. 3 boyutlu animasyonların da yer aldığı Fetih 1453 filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan geniş bir danışmanlar oyuncu kadrosuna da eşlik etti.
Babası II. Murat'ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir.
Tarih 2 Nisan 1453’ü gösterdiğinde, surlarının üzerindeki Rum askerleri, karşılarında, Sultan Mehmet ve binlerce Türk askerini buldular.
Devrim Evin – Sultan Mehmed II
Ibrahim Çelikkol – Ulubatli Hasan
Dilek Serbest – Era
Cengiz Çoskun – Giovanni Giustiniani
Recep Aktuğ – Constantine XI
Raif Hikmet Cam – Akşamseddin
Naci Adigüzel – Granduk Notaras
Sedat Mert – Zaganos pAŞA
Mustafa Atilla Kunt – Sahabettin Paşa
Erden Alkan – Çandarlı Halil Paşa
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