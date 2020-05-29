Fetih 1453 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fetih 1453 filmi hakkında bilgiler

Bütçesi ile en pahalı Türk filmi olan ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de vizyona giren Fetih 1453'ün yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenirken filmin senaryosu Atilla Engin tarafından yazıldı.

FETİH 1453 FİLMİ HAKKINDA

Yapım Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre, KKTC, Endonezya, Malezya, Rusya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Romanya, Yunanistan, Güney Kore, Tayland, Japonya, ABD ve başta Mısır olmak üzere pek çok Orta Doğu ülkesinde de gösterime girdi.

16 Şubat 2012 tarihinde vizyona giren Fetih 1453, İstanbul'un Fethi'ni konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanmıştır. 3 boyutlu animasyonların da yer aldığı Fetih 1453 filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan geniş bir danışmanlar oyuncu kadrosuna da eşlik etti.