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Fetih 1453 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fetih 1453 filmi hakkında bilgiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 20:29 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini anlatan Fetih 1453 filmi bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Sinemalarda yayınlandığı dönemde gişe rekorları kıran Fetih 1453, Ulubatlı Hasan'ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulandı. Peki, Fetih 1453 filmi oyuncuları kimler? İşte İstanbul'un fethini anlatan Fetih 1453 filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Fetih 1453 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fetih 1453 filmi hakkında bilgiler

Bütçesi ile en pahalı Türk filmi olan ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de vizyona giren Fetih 1453'ün yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenirken filmin senaryosu Atilla Engin tarafından yazıldı.

FETİH 1453 FİLMİ HAKKINDA

Yapım Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre, KKTC, Endonezya, Malezya, Rusya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Romanya, Yunanistan, Güney Kore, Tayland, Japonya, ABD ve başta Mısır olmak üzere pek çok Orta Doğu ülkesinde de gösterime girdi.

16 Şubat 2012 tarihinde vizyona giren Fetih 1453, İstanbul'un Fethi'ni konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanmıştır. 3 boyutlu animasyonların da yer aldığı Fetih 1453 filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan geniş bir danışmanlar oyuncu kadrosuna da eşlik etti.

Fetih 1453 filmi 2

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babası II. Murat'ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir.

Tarih 2 Nisan 1453’ü gösterdiğinde, surlarının üzerindeki Rum askerleri, karşılarında, Sultan Mehmet ve binlerce Türk askerini buldular.

Fetih 1453 filmi 3

FETİH 1453 OYUNCULARI

Devrim Evin – Sultan Mehmed II

Ibrahim Çelikkol – Ulubatli Hasan

Dilek Serbest – Era

Cengiz Çoskun – Giovanni Giustiniani

Recep Aktuğ – Constantine XI

Raif Hikmet Cam – Akşamseddin

Naci Adigüzel – Granduk Notaras

Sedat Mert – Zaganos pAŞA

Mustafa Atilla Kunt – Sahabettin Paşa

Erden Alkan – Çandarlı Halil Paşa

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