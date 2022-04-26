Fetiş fotoğrafçısı olarak çalışıyor! “Babam erkek arkadaşımın ayak parmaklarını emerken gördü”

Fetiş fotoğrafçısı olarak çalışan bir çift , arkadaşlarının ve ailelerinin cinsellik yüklü yaşam tarzlarına nasıl tepki verdiğini anlattı. İngiltere’de Kanal 4’te yayınlanan Love Against The Odds programının son bölümüne konuk olarak katılan Kieran kariyerinin en zor anını paylaştı.

“TEPKİSİ MEDENİ DEĞİLDİ”

Annesinin başından beri kariyerine ilişkin detayları bildiğinden söz eden Kieran babasının fotoğrafı tesadüf eseri gördüğünde büyük bir tepki verdiğini söyledi. Kieran babasının otobüsün içindeyken fotoğrafı fark ederek yanına geldiğini anlattı. Kieran hayatının en utanç dolu anlarından birini yaşadığını anlatırken, “Caddede yürüyordum ve babam bir anda bağırarak yanıma yaklaştı. ‘Bakıyorum da ne olduğunu anlayamıyorum. Neden internette sevgilinin parmaklarını emdiğin bir fotoğraf var?’ dedi. O anda diğer insanların bizi dinlediğini ve bana iğrenen bakışlar attığını hatırlıyorum. Tepkisi medeni değildi.” diye konuştu.



