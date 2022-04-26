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Öğretmenlikten istifa eden OnlyFans fenomeninden samimi açıklama! “Seksi fotoğraflar için dünyayı dolaşıyorum”

26.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli Bella ismiyle tanınan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan OnlyFans fenomeni Monica Huldt, takipçilerine daha iyi içerik sunabilmek için dünyanın çeşitli bölgelerine seyahat ettiğini söyledi. 37 yaşındaki eski öğretmen Monic Huldt, dünyanın dört bir yanından seksi pozlarını paylaşarak servet kazandığını itiraf etti.

Öğretmenlikten istifa eden OnlyFans fenomeninden samimi açıklama! “Seksi fotoğraflar için dünyayı dolaşıyorum”

OnlyFans fenomeni takipçilerini mutlu etmek için yılın belirli zamanlarını tatile ayırdığını ifade etti. Her yıl tatillerde 38 bin sterlin (yaklaşık 714 bin TL) harcadığını söyledi. Bir dönem İsveç’te öğretmenlik yaptığını belirten Huldt, kariyerini bırakarak eşiyle beraber Arizona’ya taşındı. 2.4 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Huldt, OnlyFans paylaşımları sayesinde yılda 687 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon 927 bin TL) kazandığını söyledi. Dünyayı dolaşmayı sevdiğini ve içerik oluşturmak için sık sık evinden uzaklaştığını belirten Huldt, “Yılda iki kez tatile çıkıyorum ama iş için çok seyahat ediyorum. İş söz konusu olduğunda çoğunlukla LA ve Florida.” dedi.

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“GÖRDÜKLERİM BENİ ŞAŞIRTTI”

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Huldt gezileri için en sevdiği noktaların kendisini iyi hissettiren yerler olduğunu söyledi. Fenomen isim, “En sevdiğim destinasyon Yunanistan, özellikle de Zakinthos. Oaraya 15 ‘ten fazla kez gitmişimdir. Yemekleri, insanları ve plajları gerçekten harika.” deid.

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Seyahat ederken birçok çılgın durumla karşılaşarak şaşırdığını ifade eden Huldt, "Seyahat ederken gördüğüm en çılgın şey, gün ortasında sahilde yanımda olan bir çiftin sevişmesi oldu. İnanılmaz bir durumdu. OnlyFans fenomenliği yaptığımız için çoğu insan bu tarz çılgınlıklara alışkın olduğumuzu düşünüyor ama bu hayatımın en tuhaf anıydı” diye konuştu.

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sosyal medya OnlyFans
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