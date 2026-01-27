Mynet Trend

Fetiş sitesinde mesajları ortaya çıktı! Meslekten atıldı...

Okul müdürü müstehcen bir sitede anne ve çocuğuyla ilgili istismar konuşmaları nedeniyle tutuklandı ve ömür boyu meslekten men edildi.

Kilise okulunun müdürü, bir fetiş sitesinde tanıştığı bir anneyle ve çocuğa yönelik cinsel istismarı konuştuğu gerekçesiyle ömür boyu öğretmenlikten men edildi. Aynı zamanda çocuk koruma sorumlusu olarak da görev yapan Paul Brown, pedofili suçlamasıyla tutuklandı.

Okul müdürü, sitede, beş ve dokuz yaşında iki kız çocuğu annesi olduğunu söyleyen bir kadınla mesajlaşmıştı. Bu mesajlarda Brown, bir çocuğu cinsel olarak istismar etmeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Ayrıca kadına daha önce başka bir anneyle ilişkisi olduğunu ve o annenin üç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu açık ve net bir şekilde anlattığı ortaya çıktı.

"HAYAL ÜRÜNÜ" DEDİ

Tutuklanmasının ardından öğretmen, bunun "tamamen hayal ürünü" olduğunu ve A kişisinin çocuklarının var olmadığını düşündüğünü iddia etti. Tutuklanmasının ardından polise, anne ve üç çocuğuyla ilgili hikâyeyi uydurduğunu ve "asla bir çocuğa zarar vermeyi düşünmeyeceğini" söyledi. Mesleki suistimalden de suçlu bulunan Brown, ömür boyu meslekten men edildi.

