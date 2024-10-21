FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü! Ölüm sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia: Çoklu organ yetmezliği...

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen’in ölüm haberi duyuruldu.

'GEBERMİŞ' ETİKETİ GÜNDEM OLDU

FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Art arda gelen paylaşımların ardından 'Gebermiş' etiketi de gündem oldu.

YEĞENİ ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Gülen'in yeğeni de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

BÖBREK YETMEZLİĞİ, ŞEKER ve DEMANS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm nedeni de merak konusu oldu. Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

FETULLAH GÜLEN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İDDİASI

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de Gülen'in ölüm nedeniyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Şimşek, Gülen'in ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğunu öne sürdü.

"SUAT YILDIRIM'IN ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇMESİ BEKLENİYOR"

Gülen'in ölümünden sonra örgütün dağılacağını da vurgulayan Şimşek, "Suat Yıldırım en yaşlı örgüt üyesi. Onun örgütün başına geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKYOLU'NUN ETKİSİ KALMADI"

Örgütü asıl yöneten kişinin Cevdet Türkyolu olduğunu da aktaran Şimşek, Gülen'in ölümüyle Türkyolu'nun da etkisinin kalmadığını söyledi.