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FETÖ'nün ölüm haberini böyle verdi! TRT'de dikkat çeken kıyafet detayı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.10.2024 14:40
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FETÖ terör örgütünün 1 numaralı ismi hain Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Haberi TRT Haber spikeri Oya Eren Özkan, "Vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun." sözleriyle duyurdu. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerde, spikerin kıyafeti de dikkat çekti.

FETÖ'nün ölüm haberini böyle verdi! TRT'de dikkat çeken kıyafet detayı

15 Temmuz'un 1 numaralı ismi, hain örgüt FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. TRT ekranlarında son dakika gelişmesi olarak Fetullah Gülen'in ölüm haberini duyuran spiker Oya Eren Özkan'ın giydiği kıyafet akıllara yıllar önce TRT Haber'de 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okuyan Tijen Karaş'ı getirdi.

DİKKAT ÇEKEN KIYAFET DETAYI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını yitirdi. Gülen'in ölüm haberi sabah saatlerinde izleyicilere son dakika gelişmesi olarak aktarıldı.

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TRT Haber'de Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle duyuruldu.

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Haberi sunan spiker Oya Eren Özkan'ın kıyafeti de dikkat çekti. Özkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında FETÖ'nün darbe bildirisini okuyan Tijen Karaş'ın giydiği takım elbisesine çok benzemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Tijen Karaş
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