Fettah Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show konuklarından sanatçı Fettah Can biyografisi...

Cumartesi günleri saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdüren İbo Show'un bu haftaki konukları açıklandı. Sevilen programa konuk olan isimlerden biri Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Fettah Can oldu. Vatandaşlar Fettah Can'ın hayatını ve şarkılarını merak edip sorguluyor. Peki Fettah Can kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi?

FETTAH CAN KİMDİR?

45 yaşında olan ve 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelmiş olan Fettah Can, Arnavut kökenlidir. Sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir ve müziğe babasının teşviki ile başlangıç yapmıştır. Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başlamıştır. Ut ve gitar da çalabilen Can, liseyi dışarıdan bitirmiş ve sonrasında üniversite eğitimi almamıştır. Müzik kariyerinde daha iyi işler başarabilmek amacıyla İstanbul'a yerleşen Fettah Can, öncelikle Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirmiş, Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile beraber Hande Yener'in 2002 senesinde yayınlanan "Sen Yoluna... Ben Yoluma... " isimli albümüne 11 şarkı birden yazmıştır. Albümün başarısının sonrasında Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle de çalışmaya başlamıştır.