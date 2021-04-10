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Fettah Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show konuklarından sanatçı Fettah Can biyografisi...

10.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cumartesi Star Tv'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Fettah Can programa konuk olan isimlerden biri oldu. Vatandaşlar Fettah Can'ın hayatını ve şarkılarını merak ediyor. Peki Fettah Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show konuklarından sanatçı Fettah Can biyografisi...

Fettah Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show konuklarından sanatçı Fettah Can biyografisi...

Cumartesi günleri saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdüren İbo Show'un bu haftaki konukları açıklandı. Sevilen programa konuk olan isimlerden biri Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Fettah Can oldu. Vatandaşlar Fettah Can'ın hayatını ve şarkılarını merak edip sorguluyor. Peki Fettah Can kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi?

FETTAH CAN KİMDİR?

45 yaşında olan ve 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelmiş olan Fettah Can, Arnavut kökenlidir. Sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir ve müziğe babasının teşviki ile başlangıç yapmıştır. Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başlamıştır. Ut ve gitar da çalabilen Can, liseyi dışarıdan bitirmiş ve sonrasında üniversite eğitimi almamıştır. Müzik kariyerinde daha iyi işler başarabilmek amacıyla İstanbul'a yerleşen Fettah Can, öncelikle Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirmiş, Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile beraber Hande Yener'in 2002 senesinde yayınlanan "Sen Yoluna... Ben Yoluma... " isimli albümüne 11 şarkı birden yazmıştır. Albümün başarısının sonrasında Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle de çalışmaya başlamıştır.

Fettah Can 2010 senesinin Temmuz ayında Hazine adındaki ilk albümünü çıkarmıştır. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekilmiştir. Albüm listelerde üst sıralara yükselmiştir. Yine aynı sene Yunanistan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Giorgos Mazonakis'in albümüne 3 şarkısını veren Fettah Can, bu şarkılarla müzik listelerinin en yukarılarında yer almış ve Platin Plak Ödülü'ne layık görülmüştür.

Fettah Can 2012 senesinin ilk çeyreğinin son günlerinde hayranlarına "Boş Bardak" isimli eserinin de bulunduğu "Aklımda Kalanlar" albümü ile bir kez daha hayranlarının karşısına çıkmıştır. 2013 senesi sonuna doğru ise "Yalanlar Cumhuriyeti" isimli yeni albümünü sevenleri ile buluşturmuştur.

FETTAH CAN EVLİ Mİ? FETTAH CAN EŞİ KİMDİR?

2014 senesinde Cansu Kurtçu ile evlenen Fettah Can'ın Cansu Kurtçu'dan Vera ve Oğul isimlerini verdiği 2 çocuğu vardır. Sanatçı Fettah Can, Terazi burcudur.

FETTAH CAN ALBÜMLERİ

28 Nisan 2016 Sen En Çok Aşksın
12 Eylül 2013 Yalanlar Cumhuriyeti
21 Temmuz 2010 Hazine Çınar
19 Mart 2012 Aklımda Kalanlar


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