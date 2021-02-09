Feyyaz Şerifoğlu hangi yeni dizide rol alacak? Kırmızı Oda'dan sonra kısmeti açıldı!

Boncuk ve Can'ın hayali aşkı Kırmızı Oda dizine damga vurmuştu. İkilinin uyumu ve oyunculuk performansları çok beğenildi. Boncuk'un hayali aşkı Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, dizi sektöründe genç bir isim olmasına rağmen Burcu Biricik gibi usta bir isme uyum sağlamıştı. İkilinin duygusal sahneleri ve saf aşkları izleyicileri bir hayli etkiledi.

Kırmızı Oda dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu'na yeni rol teklifleri geldi. Can karakteri ile hafızalara kazınan genç oyuncunun, OGM Pictures imzalı farklı bir dizide oynayacağı konuşuluyor. Kırmızı Oda dizisinde rolü biten genç oyuncunun Şimdi de Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız isimli yeni dizide rol alacağı düşünülüyor.



Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli kitabının dizi versiyonunda Feyyaz Şerifoğlu'na da yapımcıdan rol teklifi gittiği konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığına dair duyumlarını sosyal medyadan paylaştı.



