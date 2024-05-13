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Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında Kritik görüşme

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.05.2024 16:39
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Yunan Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. 1 yıl içerisinde dördüncü defa görüşen iki liderin toplantısı 15.45 itibarıyla başladı. Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında Kritik görüşme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi.Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

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YUNAN BAŞBAKANI BAKAN FİDAN KARŞILADI

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.45'te Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının ardından Miçotakis onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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ERDOĞAN KATHIMERINI'YE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunmuştu.

"Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretine ilişkin açıklamanızda kendisi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüşeceğinizi belirtmiştiniz. İlişkilerin seviyesinden memnun musunuz? Hedef nedir ve ona nasıl ulaşılabilir?" sorusunu Erdoğan, "Hedef basit; sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişiklerimizin seviyesini tarihte görülmemiş düzeye çıkartmaktır. Bunun için Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkin adımlar attık ve buna da devam etmek niyetindeyiz." diye yanıtladı.

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Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın sadece aynı coğrafyayı değil, birçoğu tarihsel boyut taşıyan ortak unsurları da paylaştığını kaydederek, "Tabii ki aynı düşünmediğimiz konular bulunuyor, fakat uzlaşabileceğimiz başlıkların da sayısı az değil. Açık yüreklilikle tüm konuları bir arada konuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan erdoğan miçotakis
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