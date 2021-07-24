Feyyaz Şerifoğlu ile Semiha Bezek aşk mı yaşıyorlar?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, tatilde olduğu Alaçatı'da meslektaşı Semiha Bezek'le Cahide'ye gitti.

İkili 'Delalım' parçası çalarken, halay çekti. Gece boyunca yan yana oturan ikilinin bu görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Acaba aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi.



Bir dönem Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Şerifoğlu, bir ara eser seslendirdi. İkiliye, Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinin yanı sıra fenomen Burak Altındağ da eşlik etti.



Bezek, bir dönem 'Mucize' filmlerinde başrol oynayan Mert Turak'la birliteydi...



