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Feyyaz Şerifoğlu'ndan Burcu Biricik paylaşımı

05.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Camdaki Kız' dizisinde 'Sedat Koroğlu' karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Feyyaz Şerifoğlu'ndan Burcu Biricik paylaşımı

Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Koroğlu' büyük beğeni topladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, zaman zaman sette çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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30 yaşındaki Şerifoğlu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Arabada çektiği selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Acaba nereye gidiyorlardı?" notunu düştü.

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Burcu Biricik
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