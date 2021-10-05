Feyyaz Şerifoğlu'ndan Burcu Biricik paylaşımı

Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Koroğlu' büyük beğeni topladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, zaman zaman sette çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

30 yaşındaki Şerifoğlu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Arabada çektiği selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Acaba nereye gidiyorlardı?" notunu düştü.



