Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli? Feyyaz Yiğit’ten bomba haber!

Ünlü isim 1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. 32 yaşında olan ve yazar, müzisyen ve aynı zamanda oyuncu olan ünlü isim Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim bölümünde eğitim aldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümüne girdi. İlk olarak Okan Bayülgen’in Disko Kralı isimli programında yer alan ve burada yaptığı skeçlerle oldukça tanınan ünlü isim, ardından oynadığı filmler ve yazdığı kitaplar ile profesyonel yaşamını devam ettirdi.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni dijital platformundaki kadrosuna Feyyaz Yiğit'i dahil ettiğini duyurdu. Daha önce platformda, son dönemin bir diğer popüler ismi olan Hasan Can Kaya'nın da yer alacağı duyurulmuştu. Şimdi Yiğit'in yeni projesi merakla bekleniyor. Feyyaz Yiğit de kendi kişisel sosyal medya hesabından bu önemli haberin paylaşımını yaparak takipçilerine bu müjdeli haberi aktardı.

Son dönemde rol aldığı Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerindeki performansı ile izleyenlere kahkaha tufanı yaşatan Feyyaz Yiğit ile ilgili önemli bir haber geldi.

Feyyaz Yiğit filmleri arasında Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü bulunuyor. Ünlü isim bu iki filmde oyunculuğun yanı sıra senaristlik de yaptı. Ünlü ismin kitapları arasında ise Olduğu Kadar, Aptal ve 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum yer alıyor. Feyyaz Yiğit eşi ile 2018 yılında dünya evine girdi. Ünlü isim son olarak ekranların en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış ve performansıyla yine izleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı. Star TV'de 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen Menajerimi Ara'nın 9. bölümünde konuk oyuncu olan ünlü oyuncu; yeni projesinde bir cerraha hayat vermeyi planlarken, büyük bir problemle karşı karşıya kaldığı bir rol canlandırmıştı.

Şimdi, ünlü oyuncunun yeni dijital platformda yayınlanacak olan yeni projesi merakla bekleniyor. Platformun 2021 yılı başında yayın hayatına başlayacağı biliniyor. Projenin detaylarıyla ilgili olarak ünlü isimden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

