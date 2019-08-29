Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'den sürpriz karar!

Feyza Aktan ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, eski eşini de Kıbrıs'a götürüyor. Boşandıktan sonra el ele görüntülenerek herkesi şaşırtan ünlü çift birbirinden ayrılmıyor. Tv8’de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının haberine göre; Özcan Deniz 6 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konsere Feyza Aktan'ı da götürüyor.

Özcan Deniz, organizatöründen Feyza Aktan adına da uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasını istedi. Özcan Deniz'in Kıbrıs'ta sahneye çıkacağı konserden 800 bin TL alacağı da iddia edildi



