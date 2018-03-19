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Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 11:55 | Son Güncelleme

Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile sade bir törenle evlenmişti. Feyza Aktan'ın siyah tercihi gözlerden kaçmamıştı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile geçen perşembe günü Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti.

Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan'ın da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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Posta'nın haberine göre; Feyza Aktan'ın giydiği siyah elbisenin Aslı Enver'in başrolde olduğu İstanbullu Gelin dizisinde giydiği ortaya çıktı.

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İstanbullu Gelin'in başrol oyuncularından Özcan Deniz dizide Aslı Enver ile evli.

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz için romantik paylaşım 'Varlığıma anlam kattığın için minnettarım'Feyza Aktan'dan Özcan Deniz için romantik paylaşım 'Varlığıma anlam kattığın için minnettarım'
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Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin Feyza Aktan Özcan Deniz Aslı Enver

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