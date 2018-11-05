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Feyza Çıpa ile Kutsi ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

Ayrılık haberleri hakkında konuşan Feyza Çıpa, ''Ben Kutsi'ye sinirlenince Instagram'dan fotoğraf siliyorum. Sonra bu haberler çıkıyor. Suçlusu benim bu durumum'' dedi.

Feyza Çıpa ile Kutsi ayrıldı mı?

Kutsi'nin bir alışveriş merkezindeki konserine sevgilisi Feyza Çıpa da katıldı.

Son dönemde sürekli ayrılıp, barışan çiftten Feyza Çıpa, ''Her evde olduğu gibi bizde de anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ama olaylar fazla büyümüyor. Kutsi'ye sinirlenince Instagram'da fotoğrafları siliyorum. Hemen 'Ayrılık’ haberleri çıkıyor. Bu durumun suçlusu benim” açıklamasını yaptı.

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Kutsi de ''O sildikçe, ben fotoğraf koyup güzel şeyler yazıyorum. İyiyiz biz'' diye konuştu.

'Huzur Sokağı'nda birlikte oynayan Kutsi ile Feyza Çıpa'nın aşk haberleri ilk 2014'te çıkmıştı.

Kutsi iddiayı yalanlamıştı. Feyza Çıpa daha sert çıkmıştı: ''Ben Kutsi'yle beraber değilim. Benim bir ailem var ve bunları kaldıracak durumda değiller.''

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Kutsi daha sonra Feyza Çıpa uğruna 8 yıllık eşinden boşanmıştı.

Çift geçen yıl aralık ayında da nişanlanmıştı.

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feyza çıpa kutsi

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