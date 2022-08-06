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Fidel Castro’nun kızının hayatını konu alacak “Alina of Cub” filminin başrol oyuncusu James Franco oldu

06.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba Devriminin lideri olarak tarih sahnesinde büyük bir yere sahip olan Fidel Castro’nun kızı Alina Fernandez’in hayatını konu alacak olan filmin hazırlıkları başladı. Tarihi liderin yaşamından da kesitler sunulacak olan filmde Fidel Castro’ya James Franco hayat verecek. Castro’nun kızını ise Ana Villafane canlandıracak.

Fidel Castro’nun kızının hayatını konu alacak “Alina of Cub” filminin başrol oyuncusu James Franco oldu

Castro'nun gayrımeşru kızı Alina Fernandez, kendi hayatını anlatacak olan filmin yaratıcı danışmanlığı yaparken filmin senaryosu Jose Rivera ve Nilo Cruz tarafından kaleme alındı. Miguel Bardem tarafından yönetilecek olan filmde Fidel Castro’ya James Franco’nun hayat vereceği doğrulandı.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

"Alina of Cuba" adlı film, Fidel Castro'nun kızı Alina Fernandez'e odaklanacak. Filmde Alina karakterine Ana Villafane hayat verecek. Küba sosyetesinin ileri gelenlerinden ve Alina’nın annesi Natalia Revuelta’yı ise Mia Maestro canladıracak. Çekimler önümüzdeki hafta, Kolombiya'da başlayacak.

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James Franco
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