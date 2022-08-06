Fidel Castro’nun kızının hayatını konu alacak “Alina of Cub” filminin başrol oyuncusu James Franco oldu

Castro'nun gayrımeşru kızı Alina Fernandez, kendi hayatını anlatacak olan filmin yaratıcı danışmanlığı yaparken filmin senaryosu Jose Rivera ve Nilo Cruz tarafından kaleme alındı. Miguel Bardem tarafından yönetilecek olan filmde Fidel Castro’ya James Franco’nun hayat vereceği doğrulandı.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

"Alina of Cuba" adlı film, Fidel Castro'nun kızı Alina Fernandez'e odaklanacak. Filmde Alina karakterine Ana Villafane hayat verecek. Küba sosyetesinin ileri gelenlerinden ve Alina’nın annesi Natalia Revuelta’yı ise Mia Maestro canladıracak. Çekimler önümüzdeki hafta, Kolombiya'da başlayacak.



